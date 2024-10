Maltempo, centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco tra Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Calabria e Sicilia sono state assediate dal maltempo nelle ultime ore, con piogge torrenziali che hanno determinato esondazioni e danni importanti. Grande lavoro per i Vigili del Fuoco nelle due regioni. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei pompieri del Comando provinciale di Messina. Oltre 30 gli interventi effettuati a causa del maltempo che si è abbattuto sia sulla zona jonica che su quella tirrenica con forti piogge e raffiche di vento.

“In alcuni casi si è dovuto intervenire per estrarre le persone dagli abitacoli delle loro auto in panne e semisommerse dall’acqua“, spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tra le persone tratte in salvo anche un’anziana, fortunatamente illesa. Allagati diversi sottopassi.

In Calabria, sono circa 75 gli interventi portati a compimento dai Vigili del Fuoco dalla mezzanotte di oggi con riferimento all’ondata di maltempo che questa notte e oggi ha interessato la regione, con particolari situazioni di criticità nel Catanzarese. “Attualmente – riferiscono i Vigili del Fuoco – sono oltre 10 gli interventi in atto e circa 150 quelli in attesa di verifica ed espletamento”.

