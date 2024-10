Maltempo Liguria, fulmine sugli impianti: treni in tilt sulla Genova-La Spezia

MeteoWeb

Il maltempo che si sta abbattendo sulla Liguria produce effetti anche sulla circolazione ferroviaria. Rfi rende noto: “Linea Genova – La Spezia: a causa del maltempo che sta interessando la zona, un fulmine ha colpito gli impianti di circolazione di Genova Quarto disconnettendoli, mentre le forti precipitazioni hanno causato il guasto di un deviatoio (scambio) a Nervi. Treni regionali e Intercity possono subire cancellazioni e ritardi fino ad un’ora. I tecnici di Rfi sono sul posto per il ripristino dei guasti”.

AGGIORNAMENTO

Si è concluso l’intervento dei tecnici di Rfi che ha risolto le anormalità dovute alle avverse condizioni meteo che hanno interessato il Levante genovese, in particolare a Genova Quarto e Nervi. La circolazione dei treni Intercity e Regionali, che nel pomeriggio ha registrato ritardi e cancellazioni, è in graduale ripresa.

