Maltempo, nuovo forte temporale su Reggio Calabria: tempesta di fulmini e pioggia alluvionale in corso | LIVE

Un nuovo violento temporale serale sta colpendo Reggio Calabria, dopo quello fortissimo di questa mattina. Pioggia torrenziale è in corso in tutta la città. Nella zona Sud, quartiere Ravagnese, sono già caduti in meno di 30 minuti altri 14mm di pioggia, che portano il parziale giornaliero a 30mm e il parziale delle ultime 24 ore, considerando anche la forte pioggia di ieri sera, a 45mm. Ma il dato è destinato ad incrementare rapidamente, perchè sta ancora diluviando. In città la temperatura è crollata agli attuali +18°C e soffiano forti venti meridionali con raffiche fino a 40km/h.

E’ un sabato sera da incubo per il maltempo che sta colpendo la città. Tuttavia, questa situazione era ampiamente annunciata dall’allerta meteo diramata con largo anticipo. E il grosso deve ancora arrivare nei prossimi giorni, in modo particolare lunedì e martedì,

