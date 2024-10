Maltempo Sardegna, molte località allagate e tante persone soccorse: in campo pompieri e Carabinieri

MeteoWeb

Per gestire i soccorsi e le richieste d’intervento seguite al violento maltempo della notte scorsa nel Sud Sardegna si sono mobilitati Carabinieri, Vigili del Fuoco, le Protezioni civili locali e i barracelli. Tante le situazioni critiche. A Pabillonis sono allagate diverse vie del centro, tra cui via La Marmora, via Torino, via Milano, via Nuoro e via Cagliari e anche la caserma dei Carabinieri, che resta comunque operativa. Nella mattinata, il crollo di un ponte in località Flumini Matu ha causato l’interruzione della circolazione tra via La Marmora e questa zona. Le squadre sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza l’area, riferiscono i Carabinieri, e pianificare i lavori di ripristino, che inizieranno appena possibile.

A San Gavino Monreale, sono state colpite soprattutto la zona industriale e alcune abitazioni di via Roma. Non risultano danni a persone, mentre sono in fase di quantificazione quelli materiali. Alcuni capannoni industriali hanno subito infiltrazioni e alcune strade minori sono state temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza. Le operazioni di drenaggio e ripristino sono in corso e le autorità locali stanno lavorando per garantire la riapertura delle vie principali nel più breve tempo possibile.

A Villacidro, un’abitazione in via Cagliari ha subito un principio di incendio causato dalle infiltrazioni d’acqua che hanno raggiunto il garage, entrando in contatto con l’impianto elettrico. I Vigili del Fuoco di Sanluri, supportati dai Carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Villacidro, sono intervenuti, mettendo in sicurezza l’area e soccorrendo il proprietario. Non ci sono feriti.

A Villasor, i Carabinieri delle stazioni di Villasor, Samatzai, Lunamatrona e dell’Aliquota Radiomobile di Sanluri sono intervenuti in località Su Pardu e sulla strada statale 196, al km 11, per diverse abitazioni e terreni colpiti da allagamenti. In mattinata, l’Anas ha riaperto la strada statale 196 a Villasor (Cagliari) al km 21,900, resa impraticabile dal materiale trasportato dalle intense piogge. I Vigili del Fuoco di Sanluri, coadiuvati dai barracelli e dalla Protezione Civile, hanno salvato una famiglia di tre persone la cui abitazione era completamente allagata.

In corso le ricerche di un disperso

A Monte Arcosu, sono state soccorse 7 persone, bloccate dalle avverse condizioni meteo, che hanno inviato una richiesta di soccorso alla Protezione Civile di Roma, comunicando le coordinate GPS della loro posizione. I Vigili del Fuoco, già sul posto, hanno attivato un elicottero da Alghero e una squadra di sommozzatori per soccorrere le persone intrappolate. Da una prima ricostruzione risulta che una comitiva di otto persone stava attraversando ieri notte la zona quando si è scatenato il nubifragio. Erano diretti a casa di amici per una cena. Il gruppo era diviso in diverse auto. Quando si è trattato di attraversare un guado, uno dei mezzi è stato trascinato fuori strada dalla corrente. 7 persone sono riuscite ad attraversare un guado e raggiungere un rifugio, dove sono state raggiunte dall’ equipaggio dell’elicottero dei Vigili del Fuoco e trasportate in una zona sicura vicino all’aeroporto di Cagliari Elmas. Mentre una persona risulta dispersa.

È stato avviato un coordinamento interforze attraverso la Prefettura di Cagliari, che ha coinvolto anche il Soccorso Alpino a causa delle difficili condizioni del terreno. L’elicottero dei Vigili del Fuoco è impegnato nel soccorso delle persone bloccate, mentre ‘Fiamma’, l’elicottero dei Carabinieri, sta operando per le ricerche del disperso. Le operazioni si stanno svolgendo in condizioni complesse, ma le squadre di soccorso stanno utilizzando ogni mezzo a disposizione per garantire il successo delle operazioni di salvataggio.

Dalle 8 di questa mattina, nel Cagliaritano si segnalano oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale per alberi caduti, scantinati allagati e per verifiche della stabilita di muri ed edifici.

Problemi anche nel resto del Sud Sardegna

In altre zone del Sud Sardegna si segnalano alcuni detriti lungo le strade e locali allagamenti, che però non hanno impedito la circolazione. In alcune aree rurali, sono stati segnalati piccoli smottamenti che hanno causato la temporanea chiusura di alcune vie secondarie, ma le autorità locali sono già al lavoro per ripristinare la piena viabilità.

