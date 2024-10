Maltempo Sardegna, “in poche ore caduta la pioggia di 6 mesi”

MeteoWeb

Un forte maltempo ha colpito dalla serata di ieri la Sardegna, provocando esondazioni e allagamenti in molte località del sud, e anche un disperso. La quantità di pioggia caduta in poche ore sull’isola è davvero eccezionale. “La pioggia di più di 6 mesi concentrata in poche ore non è certamente la normalità ma un evento eccezionale ed estremo”, afferma sulla propria pagina Facebook il meteorologo Matteo Tidili.

Il meteorologo non considera le violente precipitazioni della notte scorsa nel Sud Sardegna e nell’Oristanese “il classico temporale autunnale”. “Quello accaduto nella notte è un flash flood in piena regola o alluvione lampo dovuta a un sistema temporalesco che è rimasto stazionario sulle medesime zone per diverse ore autorigenerandosi e scaricando precipitazioni torrenziali e accumuli fino a 300mm“, spiega Tidili.

“Ignorare il cambiamento climatico e l’intensificazione degli eventi meteorologici, puntando il dito sempre e solo sul tombino e sulle manutenzioni”, avverte Tidili, “significa trascurare una realtà che ormai ha conseguenze evidenti. Le ondate di calore, le alluvioni e le tempeste estreme sono sempre più frequenti e intense, influenzando la nostra vita quotidiana, l’economia e gli ecosistemi. Continuare a non riconoscere questa realtà non solo rallenta le azioni di mitigazione, ma ci rende più vulnerabili, impedendoci di adottare strategie efficaci di adattamento. Comprendere e accettare questi cambiamenti è il primo passo per affrontare e ridurre i loro impatti futuri”.

