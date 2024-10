Maltempo, non solo piogge torrenziali in Slovenia: 75cm di neve sul Monte Kredarica

MeteoWeb

Il ciclone che nei giorni scorsi ha flagellato il Nord-Est dell’Italia e i Balcani, causando la disastrosa alluvione in Bosnia-Erzegovina, non ha portato solo piogge torrenziali in queste zone, ma anche forti nevicate sulle Alpi. Mentre sulle Alpi orientali italiane si sono raggiunti accumuli di 40-50cm, 75cm di neve al suolo sono stati segnalati questa mattina sul Monte Kredarica, a 2514 metri di quota, nel settore sloveno delle Alpi Giulie.

Tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, nel nord-est della Slovenia sono caduti dai 50 ai 90mm di pioggia, altrove dai 100 ai 200mm. Questi valori sono molto vicini alla piovosità media a lungo termine per l’intero mese di ottobre, spiega il servizio meteorologico sloveno. In Croazia e Montenegro, gli accumuli massimi hanno sfiorato i 250mm.

