Meteo Biella, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Biella si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 19,3°C nel pomeriggio. La presenza di un vento leggero, proveniente principalmente da Nord Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà attorno all’82%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a +13,4°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che si manterrà intorno ai 5,8 km/h. L’umidità sarà elevata, ma non si prevedono precipitazioni, quindi non ci saranno disagi per chi si muoverà all’aperto.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire gradualmente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +15,7°C, mentre alle 11:00 si raggiungeranno i 18,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e il vento sarà debole, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente caldo, con temperature che toccheranno il picco di 19,3°C alle 13:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e il vento continuerà a soffiare leggermente, contribuendo a mantenere un clima gradevole. L’umidità potrà aumentare, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un livello di comfort accettabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, e il vento non supererà i 6 km/h, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° Assenti 6 NO max 5.1 Maestrale 79 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 5.9 NO max 4.8 Maestrale 76 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° Assenti 1.4 NO max 1.8 Maestrale 68 % 1026 hPa 11 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 4.4 SSE max 1.7 Scirocco 63 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.1 SE max 2 Scirocco 66 % 1023 hPa 17 cielo sereno +14.7° perc. +14.5° Assenti 4.8 NNO max 4.3 Maestrale 85 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 5.8 NNO max 5 Maestrale 84 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13.5° perc. +13° Assenti 6 NNO max 5.3 Maestrale 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:13

