Meteo Carbonia, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite, con possibilità di piogge leggere soprattutto nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 26,3°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una direzione variabile, e l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 54%, mentre la velocità del vento sarà di circa 11,8 km/h proveniente da Est-Nord Est. L’umidità rimarrà alta, attorno all’89%, e non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature si manterranno tra i 20,6°C e i 22,2°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,2 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,97 mm. L’umidità si attesterà intorno al 94%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 26,3°C alle ore 13:00, per poi scendere a 23,8°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa diminuirà al 57%, e le probabilità di pioggia si ridurranno drasticamente. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 9,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 5% di nuvole. I venti saranno leggeri e l’umidità si manterrà attorno all’88%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si assisterà a un progressivo ritorno al bel tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. I prossimi giorni si presenteranno con cieli sereni e temperature miti, rendendo l’atmosfera piacevole per tutti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.8° perc. +21.4° Assenti 10.2 ENE max 15.1 Grecale 91 % 1016 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.8° Assenti 9.2 NE max 11.2 Grecale 93 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +20.7° perc. +21.3° 0.97 mm 13.2 NE max 17.7 Grecale 94 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +22.2° perc. +22.6° 0.13 mm 1.7 NE max 6.6 Grecale 83 % 1017 hPa 13 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 27 % 1 NO max 5.4 Maestrale 59 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.8° perc. +24° prob. 4 % 9.6 O max 13 Ponente 68 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +20.2° prob. 11 % 8.1 NNO max 10 Maestrale 88 % 1017 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.8° prob. 14 % 11.2 NO max 19.5 Maestrale 90 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.