Meteo Cerignola, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,7°C e i 28,1°C, con una percezione termica che non si discosterà di molto dai valori reali. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 15,7 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1018 hPa.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 20,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà attorno al 67%.

Durante la mattina, la situazione non subirà significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a 27,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti prevalentemente da est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 28,1°C alle 13:00, per poi scendere a 25,4°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,3 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su livelli moderati.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni. Domani, si assisterà a condizioni simili, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore miglioramento del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° prob. 11 % 3.3 ONO max 4.1 Maestrale 65 % 1021 hPa 4 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° prob. 5 % 8.8 ESE max 15 Scirocco 59 % 1019 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22° Assenti 2.6 SE max 8.6 Scirocco 55 % 1020 hPa 10 cielo coperto +25.3° perc. +25° Assenti 2.2 O max 6.1 Ponente 44 % 1020 hPa 13 cielo coperto +28.1° perc. +27.5° Assenti 8.1 NE max 6.4 Grecale 36 % 1018 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 9.2 NE max 16.5 Grecale 59 % 1018 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 3.9 S max 9.1 Ostro 62 % 1019 hPa 22 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° Assenti 3.5 S max 5.9 Ostro 62 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.