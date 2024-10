Meteo Foggia, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 23°C nelle ore centrali, mentre nel corso della notte le temperature scenderanno gradualmente, rimanendo sopra i 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, contribuendo a una sensazione di calma atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 78%, e non si registreranno precipitazioni. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est – Sud Est, con una velocità che varierà tra i 1 e i 3 km/h.

La mattina di Giovedì 24 Ottobre inizierà con un cielo ancora coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 20°C entro le 08:00 e i 23°C intorno alle 12:00. L’umidità si manterrà alta, ma la probabilità di pioggia rimarrà assente. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest non influenzerà significativamente il comfort termico.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno il picco di 23,9°C alle 13:00. Tuttavia, a partire dalle 17:00, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, che porteranno a una temperatura in calo fino a 19,8°C. L’intensità della pioggia sarà debole, con un accumulo previsto di 0,21 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 71%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, ma senza ulteriori precipitazioni. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C. La brezza leggera da Est – Sud Est accompagnerà la serata, mantenendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per quanto riguarda le precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 2.1 ESE max 3 Scirocco 79 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 1 E max 1.7 Levante 79 % 1026 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 2.6 NNO max 2.8 Maestrale 74 % 1027 hPa 10 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 4.2 NNO max 4 Maestrale 62 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 4.5 NE max 4.2 Grecale 56 % 1025 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 6 % 10.4 E max 16.5 Levante 67 % 1025 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 6 % 4.2 ESE max 7.1 Scirocco 74 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° prob. 7 % 4.8 ESE max 5.2 Scirocco 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:59

