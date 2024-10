Meteo Gravina di Catania, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La leggera brezza proveniente da Ovest contribuirà a mantenere l’atmosfera fresca e piacevole. Con una copertura nuvolosa ridotta al 23%, non si prevedono precipitazioni, rendendo ideale la situazione per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C intorno alle 11:00. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 3 e i 8 km/h, garantirà un clima confortevole. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 44%, favorendo una sensazione di benessere. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23°C alle 13:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa che non influenzerà le condizioni generali. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno al 41%. Anche in questo periodo, non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mantenendo un clima piacevole. Le condizioni di bel tempo si protrarranno senza interruzioni, rendendo la serata ideale per passeggiate o attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 23°C. Non si registreranno eventi meteorologici significativi, permettendo così di godere di un autunno mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16° prob. 3 % 5.6 O max 8.4 Ponente 60 % 1013 hPa 4 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° prob. 4 % 5.9 O max 8.2 Ponente 63 % 1013 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +17.9° prob. 2 % 3.1 O max 6.7 Ponente 56 % 1015 hPa 10 cielo sereno +21.8° perc. +21.2° prob. 3 % 5.1 SE max 8.7 Scirocco 47 % 1015 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +22.6° Assenti 14.2 ESE max 15 Scirocco 41 % 1013 hPa 16 poche nuvole +20.6° perc. +20.1° Assenti 10.7 ESE max 12.9 Scirocco 51 % 1014 hPa 19 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 4.4 ESE max 9.1 Scirocco 60 % 1016 hPa 22 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 3 O max 4.2 Ponente 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:31

