Meteo Milazzo, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Milazzo per Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un progressivo miglioramento. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 97%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di 16,4 km/h. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un graduale diradamento delle nubi, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Si prevede che il cielo rimanga coperto fino alle prime ore del giorno, ma già dalle 11:00 si assisterà a un passaggio a nubi sparse. La temperatura si manterrà attorno ai 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà intorno all’80%, mentre il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 5 e 11 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature raggiungeranno un massimo di 22,1°C e la copertura nuvolosa scenderà al 33%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo un clima piacevole. L’umidità si manterrà attorno all’80%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,5°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e un cielo che, dopo una giornata inizialmente nuvolosa e piovosa, si schiarirà. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della serenità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.9° perc. +21.3° 0.47 mm 8.4 NNE max 8.9 Grecale 86 % 1015 hPa 4 cielo coperto +21° perc. +21.3° prob. 79 % 12 SE max 12.2 Scirocco 82 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22.8° perc. +23° Assenti 5.6 SSE max 6.1 Scirocco 71 % 1013 hPa 10 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° Assenti 10.7 N max 9.4 Tramontana 78 % 1014 hPa 13 nubi sparse +21.7° perc. +22.1° Assenti 9.2 NE max 8.2 Grecale 83 % 1013 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +22.4° Assenti 6.6 NE max 5.8 Grecale 79 % 1012 hPa 19 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° Assenti 3.2 ESE max 3.5 Scirocco 81 % 1013 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° Assenti 3.7 E max 5.3 Levante 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.