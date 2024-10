Meteo Novara, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Novara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno per tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C, con una leggera percezione di calore a causa dell’umidità elevata, che si attesterà attorno al 96%. I venti soffieranno da est-nord-est, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 12 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 33,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con pioggia leggera e temperature che si aggireranno intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 96%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 8,9 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature tra i 15°C e i 15,4°C. Anche in questa fascia oraria, l’umidità rimarrà elevata e i venti continueranno a soffiare da est-nord-est, con velocità che raggiungeranno i 9,3 km/h.

Il pomeriggio si presenterà con le stesse condizioni meteo, con pioggia leggera e temperature che si manterranno attorno ai 15,5°C. I venti potrebbero intensificarsi leggermente, raggiungendo velocità di 9,5 km/h, mentre l’umidità rimarrà costante.

Nella sera, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,4°C. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 33,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Novara nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che la pioggia leggera continui a influenzare la regione, con temperature stabili e un alto tasso di umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano migliorare nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Novara

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.38 mm 7 ENE max 16.9 Grecale 96 % 1020 hPa 4 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.23 mm 8.9 ENE max 20.3 Grecale 96 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.51 mm 8.1 ENE max 20.7 Grecale 95 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.39 mm 8.3 NE max 18.8 Grecale 96 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.13 mm 9.5 NE max 20.2 Grecale 94 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.29 mm 8.5 NE max 20.7 Grecale 95 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +15.4° perc. +15.6° 0.64 mm 9 NE max 21.8 Grecale 96 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.65 mm 12.5 ENE max 32.5 Grecale 96 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:31

