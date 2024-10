Meteo Novara, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Novara si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto e una continua presenza di precipitazioni, che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 95%, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Durante la notte, Novara sarà avvolta da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa totale. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 95%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Le previsioni del tempo evidenziano la persistenza di piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 14,9°C e i 15,4°C. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 10,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere, con valori che potranno arrivare fino a 2,03 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un ulteriore peggioramento, con l’arrivo di piogge moderate e, in alcuni momenti, forti. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, mentre le raffiche di vento potranno toccare i 28,9 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 5 mm. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in forma più leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un vento che si calmerà leggermente. Le precipitazioni diminuiranno in intensità, ma non si escludono pioviggini sporadiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Novara indicano una giornata di Sabato 26 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, e le temperature potrebbero continuare a oscillare attorno ai 15°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali piogge nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.25 mm 6.4 NNE max 14.6 Grecale 96 % 1023 hPa 4 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° prob. 76 % 6 NE max 13.8 Grecale 94 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.18 mm 7.8 NE max 17 Grecale 94 % 1023 hPa 10 pioggia moderata +15.1° perc. +15.1° 2.03 mm 10.9 NE max 23.8 Grecale 94 % 1022 hPa 13 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 3.69 mm 10.9 NNE max 19.9 Grecale 96 % 1021 hPa 16 pioggia moderata +15° perc. +15° 2.29 mm 7.5 NNE max 20.2 Grecale 95 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.23 mm 8.9 NE max 16.3 Grecale 95 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.32 mm 5.9 NE max 11.7 Grecale 96 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:17

