Meteo Pescara, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che varierà da poche nuvole a nubi sparse. La mattina porterà un cielo sereno, ma nel corso della giornata ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le temperature si attesteranno attorno ai 17,7°C con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che oscillerà tra il 21% e il 54%. Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 09:00, quando si passerà a poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,3 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 67% alle 13:00 e il 81% alle 14:00. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima gradevole nonostante l’aumento delle nuvole.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature scenderanno a circa 17°C, mantenendo un’umidità elevata che si attesterà intorno al 76%. La velocità del vento sarà molto leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pescara nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per Domenica. Tuttavia, si prevede che le temperature rimarranno stabili, senza grandi escursioni termiche. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno prima di poter godere di cieli completamente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.5 SO max 4.4 Libeccio 78 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 5.9 NO max 6.9 Maestrale 77 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 6.8 ONO max 7.6 Maestrale 75 % 1017 hPa 9 poche nuvole +19.3° perc. +18.9° Assenti 4.2 NE max 4.5 Grecale 64 % 1018 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 12.3 NE max 7.7 Grecale 63 % 1017 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 9.8 NE max 8.2 Grecale 68 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 1.5 SE max 2 Scirocco 75 % 1018 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 4.6 SO max 4.5 Libeccio 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:21

