Meteo Pisticci, le previsioni per il weekend 4 – 6 Ottobre

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,7°C a mezzanotte, scendendo leggermente a 19,4°C entro le 5:00. La temperatura percepita varierà di poco, mantenendosi tra 21,5°C e 19,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,6 km/h e 15,1 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un massimo del 35% a mezzanotte, ma senza attese di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62-72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1005-1006 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 9:00, quando inizierà a schiarirsi con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 25,6°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi attorno ai 24,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 25,8 km/h nel pomeriggio, sempre da Ovest-Sud-Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori tra il 4% e il 9%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature inizieranno a scendere, toccando i 23°C alle 15:00. La temperatura percepita sarà di circa 22,2°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 32,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 28-31%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1009 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno con temperature che scenderanno fino a 14,6°C entro le 23:00. La temperatura percepita sarà di circa 13,8°C. La velocità del vento diminuirà, passando a 6,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà serena, con temperature che varieranno da 14,1°C a mezzanotte a 13,0°C alle 4:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra 13,4°C e 12,1°C. La velocità del vento sarà debole, attorno ai 7,6 km/h, proveniente da Ovest-Nord-Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 69-70% e una pressione atmosferica di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino a mezzogiorno, con temperature che saliranno fino a 21,7°C. La temperatura percepita sarà di circa 21,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 21,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4-17%. L’umidità si manterrà tra il 40% e il 46%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature che toccheranno i 22°C alle 14:00. La temperatura percepita sarà di circa 21,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 21,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 37%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1010 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 15,0°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di circa 14,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre si presenterà serena, con temperature che varieranno da 13,7°C a mezzanotte a 12,2°C alle 4:00. La temperatura percepita sarà di circa 11,5°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 14 km/h, proveniente da Ovest-Nord-Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 73-78% e una pressione atmosferica di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino a mezzogiorno, con temperature che saliranno fino a 22,2°C. La temperatura percepita sarà di circa 21,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 1-2%. L’umidità si manterrà tra il 32% e il 43%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che toccheranno i 21,6°C alle 14:00. La temperatura percepita sarà di circa 20,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 12,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 36-44%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che scenderanno fino a 15,3°C entro le 23:00. La temperatura percepita sarà di circa 14,6°C. La velocità del vento sarà debole, attorno ai 4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Pisticci si preannuncia con condizioni meteorologiche prevalentemente serene e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Venerdì inizierà con un cielo coperto, ma nel pomeriggio si schiarirà, mentre Sabato e Domenica offriranno cieli sereni e temperature in aumento. Si consiglia di approfittare di queste giornate per godere del bel tempo, tenendo presente che nel pomeriggio di Domenica potrebbero comparire nubi sparse.

