Meteo Poggibonsi, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera e nuvolosità persistente. Durante la notte, la pioggia continuerà a cadere con intensità variabile, mantenendo le temperature intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 97%. I venti, prevalentemente da sud-est, si presenteranno con velocità moderate.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con raffiche che potranno toccare i 21 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature stabili attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa resterà al 100%, e i venti si presenteranno con intensità leggera. Le precipitazioni saranno sporadiche, con accumuli che non supereranno i 0.84 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Le previsioni meteo segnalano un’intensificazione della pioggia, con momenti di pioggia moderata. L’umidità rimarrà alta, e i venti continueranno a soffiare da sud-est con velocità simili a quelle del pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che la pioggia persista anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno opportunità di bel tempo a breve termine.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.4° perc. +15.6° 0.49 mm 6.6 SE max 7.5 Scirocco 97 % 1024 hPa 4 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.23 mm 7.5 SE max 9.5 Scirocco 96 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.54 mm 6.8 ESE max 11 Scirocco 97 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.17 mm 7.3 SE max 14.5 Scirocco 87 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.84 mm 7.6 ESE max 19 Scirocco 94 % 1021 hPa 16 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 78 % 6.2 ESE max 6.3 Scirocco 93 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.64 mm 7.3 SE max 9.3 Scirocco 95 % 1021 hPa 22 pioggia moderata +16.7° perc. +16.9° 1.31 mm 6.6 SE max 9.3 Scirocco 97 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.