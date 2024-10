Meteo Pontedera, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La pioggia leggera si farà sentire già dalle prime ore del mattino, continuando a influenzare il clima della giornata.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano un proseguimento delle piogge, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature si manterranno tra i 16°C e i 18°C, con una percezione termica leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, anzi, si prevede un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge forti che potrebbero accumularsi fino a 7 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità variabile, raggiungendo punte di 36 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 95%.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature scenderanno a circa 16°C, con piogge leggere che continueranno a cadere, portando a un accumulo totale di precipitazioni significativo per la giornata. Il vento si calmerà, ma rimarrà presente con velocità ridotte.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontedera nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Mercoledì, quando le piogge dovrebbero attenuarsi e lasciare spazio a schiarite. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La giornata di Martedì si presenterà quindi come una giornata da affrontare con attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° Assenti 8.1 ENE max 9.9 Grecale 90 % 1014 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 16 % 9.5 E max 13.1 Levante 93 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.64 mm 8.6 E max 17 Levante 91 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.84 mm 11.4 ESE max 31 Scirocco 91 % 1009 hPa 13 forte pioggia +18.9° perc. +19.4° 4.61 mm 8.8 S max 20.5 Ostro 97 % 1006 hPa 16 pioggia moderata +18.6° perc. +19° 3.3 mm 24.4 OSO max 48.1 Libeccio 93 % 1006 hPa 19 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 1.59 mm 1.5 SSO max 9.5 Libeccio 96 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.18 mm 4.2 SSE max 5.6 Scirocco 95 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:41

