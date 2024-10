Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 15,3°C, con cielo coperto e una probabile pioggia leggera. La velocità del vento si manterrà intorno ai 24,6 km/h da Est-Sud Est, creando una sensazione di freschezza. La mattina continuerà con piogge leggere, con temperature che varieranno tra 15°C e 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre il vento si farà sentire con intensità variabile.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento delle precipitazioni, con accumuli di pioggia leggera che si attesteranno intorno ai 0,43 mm. La temperatura percepita si manterrà sui 15,3°C, mentre l’umidità sarà alta, attorno al 91%. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 26,4 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,5°C, con cielo coperto e sporadiche schiarite. Le piogge si faranno meno frequenti, ma non del tutto assenti, con probabilità di precipitazioni che scenderà al 30%. Il vento continuerà a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo una velocità di circa 19,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C. Il cielo rimarrà coperto, e si prevedono piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,06 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 92%, mentre il vento si attenuerà, con velocità che scenderà a 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Lunedì e martedì si prevede un lieve miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 32 % 23.7 ESE max 44 Scirocco 88 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.26 mm 23.4 ESE max 46.7 Scirocco 91 % 1018 hPa 7 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° prob. 40 % 23.1 ESE max 46.4 Scirocco 88 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.26 mm 24.2 ESE max 44.4 Scirocco 89 % 1022 hPa 13 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.28 mm 22.7 ESE max 46.1 Scirocco 89 % 1022 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 27 % 15.7 E max 31.1 Levante 89 % 1023 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° Assenti 11.4 ESE max 22 Scirocco 92 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.18 mm 10.5 ESE max 19.7 Scirocco 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.