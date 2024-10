Meteo San Severo, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a San Severo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 18,3°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22,3°C entro le 8:00, mentre il vento si presenterà con intensità moderata. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 29°C, con una leggera diminuzione prevista per la sera, quando si stabilizzeranno intorno ai 22,7°C.

Durante la notte, San Severo vivrà condizioni di cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 18,3°C, con una leggera diminuzione fino a 17,8°C nelle ore più fredde. La velocità del vento sarà di circa 11 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,2°C alle 7:00 e i 24,5°C entro le 9:00. Il vento si intensificherà, con velocità che toccheranno i 19,7 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno all’87%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 44% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 29°C alle 12:00. Il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 49%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 25,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,7 km/h. L’umidità rimarrà stabile attorno al 34%, favorendo una sensazione di calore.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22,7°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 93%. Il vento si presenterà con intensità tesa, con velocità che raggiungeranno i 16 km/h e raffiche fino a 39,3 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 57%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Severo indicano una giornata nuvolosa con temperature miti e un vento moderato. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve abbassamento delle temperature e una possibile alternanza tra sole e nuvole, rendendo necessario monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 10.8 SSE max 21.5 Scirocco 75 % 1016 hPa 4 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 12.3 SSE max 23.4 Scirocco 71 % 1015 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 16.9 SSE max 25.7 Scirocco 57 % 1015 hPa 10 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 19.7 SSE max 27.6 Scirocco 39 % 1014 hPa 13 nubi sparse +29.4° perc. +28.4° Assenti 25.5 SSO max 35.7 Libeccio 34 % 1011 hPa 16 nubi sparse +26.7° perc. +26.6° Assenti 19.8 SSO max 33.7 Libeccio 39 % 1011 hPa 19 cielo coperto +23.7° perc. +23.4° Assenti 15.6 SSE max 29.4 Scirocco 47 % 1009 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° prob. 35 % 32.7 SSO max 65.5 Libeccio 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:23

