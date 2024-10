Meteo Siena, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Siena si presenterà con condizioni di meteo stabile e prevalentemente sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno nel corso della giornata, con valori massimi che raggiungeranno i 20,7°C nel pomeriggio. La presenza di un cielo completamente sereno e l’assenza di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata particolarmente gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una leggera diminuzione fino a 12,7°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un cielo sereno e visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,5 km/h e i 3,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,8°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a mantenere una bassa intensità, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si registrerà il picco di temperatura con un massimo di 20,7°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e senza precipitazioni. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo fino a 12,7°C entro la mezzanotte. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siena nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo ideale questo periodo per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre per chi cerca un clima più fresco, sarà necessario attendere l’arrivo di perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +12.6° Assenti 3.3 NE max 3.3 Grecale 90 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.2° perc. +11.8° Assenti 3.1 ENE max 3.3 Grecale 91 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.5° perc. +15.2° Assenti 3.6 ENE max 4.2 Grecale 79 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 3.5 ENE max 4.6 Grecale 61 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 2 ENE max 4.8 Grecale 56 % 1022 hPa 17 cielo sereno +15.6° perc. +15.1° Assenti 2.2 NO max 2.4 Maestrale 73 % 1023 hPa 20 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 4.9 NE max 5 Grecale 81 % 1023 hPa 23 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° Assenti 3.7 NE max 3.7 Grecale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.