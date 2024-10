Meteo Varese, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Varese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Durante la notte, la città sarà avvolta da una pioggia leggera che si intensificherà nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 13,9°C, con un’umidità elevata che sfiorerà il 97%. La situazione meteo migliorerà nel corso della sera, quando si prevede un netto miglioramento con cieli sereni e temperature in calo.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Varese sperimenterà piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 1,3 km/h e i 6,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. Le precipitazioni totali nella notte potrebbero raggiungere i 2,54 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Tra le 06:00 e le 12:00, continueranno le piogge, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno tra i 13°C e i 14°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 96-98%. Le piogge più intense si registreranno tra le 07:00 e le 09:00, con accumuli che potrebbero superare i 4 mm. La visibilità sarà ridotta a causa della pioggia persistente.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un graduale miglioramento. Le piogge si attenueranno e il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 11,9°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 8,4 km/h, mentre l’umidità comincerà a scendere, attestandosi intorno al 90%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, Varese godrà di cieli sereni. Le temperature continueranno a calare, arrivando a 9°C entro le 23:00. L’umidità si stabilizzerà attorno all’86%, mentre il vento manterrà una velocità moderata. Questo cambiamento porterà a una serata più fresca e piacevole, ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni mostrano un miglioramento progressivo. Dopo una giornata di maltempo, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10-12°C. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di cieli sereni e temperature più miti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.9° perc. +13.9° 0.45 mm 6.6 ESE max 18.8 Scirocco 97 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +13.8° perc. +13.8° 1.87 mm 2 ESE max 14.5 Scirocco 99 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +14° perc. +14° 2.11 mm 1.6 SE max 14.3 Scirocco 98 % 999 hPa 9 pioggia leggera +14° perc. +14° 0.97 mm 4.6 N max 9 Tramontana 97 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +13.8° perc. +13.8° 0.27 mm 5.1 NNO max 8.7 Maestrale 95 % 1000 hPa 15 cielo coperto +13.7° perc. +13.5° prob. 49 % 7 N max 13.1 Tramontana 90 % 1001 hPa 18 nubi sparse +11° perc. +10.5° prob. 23 % 8.9 N max 13.2 Tramontana 90 % 1003 hPa 21 cielo sereno +9.4° perc. +8.1° Assenti 9.4 N max 14.1 Tramontana 87 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:42

