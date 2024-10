Oggi nuovo lancio Blue Origin, è il debutto del nuovo veicolo suborbitale

MeteoWeb

Oggi, domenica 13 ottobre, Blue Origin, azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, tenterà nuovamente il lancio del suo 2° veicolo suborbitale certificato per il trasporto umano, dopo che problemi tecnici hanno costretto al rinvio del primo tentativo. Il volo non avrà equipaggio a bordo ed è identificato come “missione NS-27“, caratterizzato da una nuova combinazione razzo-capsula New Shepard, ed eseguirà un breve viaggio nello Spazio suborbitale. Il lancio è previsto alle 14:30 ora italiana, 6 giorni dopo l’annullamento del primo tentativo avvenuto il 7 ottobre a causa di un problema tecnico al razzo. La diretta verrà trasmessa dall’azienda a partire dalle 14:20 ora italiana.

Il debutto del 2° veicolo Blue Origin certificato per il volo umano

La missione NS-27 rappresenta il debutto del 2° veicolo New Shepard certificato per il volo umano, composto dal primo stadio denominato Booster 5 e dalla capsula RSS Kármán Line. Quest’ultimo nome si riferisce alla linea di Kármán, situata a circa 100 km di altitudine, considerata da molti il confine tra l’atmosfera terrestre e lo Spazio esterno.

La scienza a bordo

Secondo quanto riportato dall’azienda, il nuovo veicolo è dotato di aggiornamenti tecnologici per migliorare le prestazioni e la riusabilità, oltre a modifiche per i payload scientifici presenti a bordo.

Sebbene nessun essere umano sarà a bordo della missione NS-27, verranno trasportati 12 esperimenti scientifici, 5 dei quali saranno ospitati sul razzo, mentre gli altri 7 troveranno spazio all’interno della capsula. Tra i dispositivi presenti figurano nuovi sistemi di navigazione sviluppati per New Shepard e per il razzo più grande di Blue Origin, il New Glenn, insieme a 2 sensori LIDAR (light detection and ranging) progettati per operare in ambienti lunari.

La missione NS-27 sarà la 27ª per New Shepard, un sistema che ha già effettuato 26 voli, di cui 8 con equipaggio a bordo. In questi voli, fino a 6 persone per volta hanno potuto sperimentare un breve viaggio nello Spazio, utilizzando il veicolo Booster 4/RSS First Step. Il nuovo veicolo permetterà a Blue Origin di aumentare la capacità di volo e soddisfare la crescente domanda di missioni spaziali da parte di clienti privati e scientifici.

Una giornata impegnativa

Oggi sarà un giorno impegnativo per l’industria aerospaziale, con Blue Origin che si prepara per il lancio della missione NS-27, mentre SpaceX, principale concorrente dell’azienda di Bezos, prevede di lanciare il razzo Starship. Inoltre, SpaceX supervisionerà anche il rientro dell’equipaggio della missione Crew-8 dalla Stazione Spaziale Internazionale.

