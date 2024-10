Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo di Mercoledì 2 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 13°C, con un cielo coperto e una copertura nuvolosa al 100%. Le piogge si intensificheranno nelle prime ore del mattino, continuando a influenzare le condizioni atmosferiche fino al pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e pioggia leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 13,4°C. La pioggia si intensificherà leggermente nelle ore successive, con accumuli che raggiungeranno i 0,95mm entro le 05:00. La mattina proseguirà con piogge leggere, mantenendo temperature stabili tra i 13°C e i 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 2-4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno tra i 14°C e i 14,7°C. Le probabilità di precipitazioni diminuiranno, ma non si escluderanno brevi rovesci. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91-95%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,9°C, con un cielo ancora coperto e assenza di precipitazioni significative. La velocità del vento rimarrà bassa, creando un’atmosfera tranquilla ma umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bergamo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita già a partire da Giovedì. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, e si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni atmosferiche. La giornata di Mercoledì si presenterà quindi come un’opportunità per rimanere al coperto e godere di attività indoor, mentre si attende un graduale miglioramento per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° Assenti 3.9 E max 6.7 Levante 91 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +13.1° perc. +12.9° 0.65 mm 3 NE max 5.4 Grecale 95 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +13° perc. +12.9° 0.59 mm 3.3 NE max 5.3 Grecale 96 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +13.6° perc. +13.4° 0.16 mm 2.1 NO max 3.3 Maestrale 94 % 1008 hPa 12 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 73 % 4 SO max 4.8 Libeccio 93 % 1006 hPa 15 cielo coperto +14.7° perc. +14.7° prob. 12 % 2.6 SSO max 2.7 Libeccio 92 % 1006 hPa 18 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 7 % 3.4 NE max 3.3 Grecale 94 % 1007 hPa 21 cielo coperto +13.9° perc. +13.7° prob. 3 % 1.7 NNE max 1.7 Grecale 93 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.