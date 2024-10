Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Carbonia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo presenteranno un cielo coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con l’alternarsi di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C durante la notte e potranno raggiungere i 23°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Carbonia registrerà un cielo inizialmente con nubi sparse e una temperatura di 17,7°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura percepita di circa 17,6°C. L’umidità si attesterà attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 23°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà sui 20 km/h, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno simili, con un cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La ventilazione continuerà a essere presente, ma non si registreranno variazioni significative rispetto alla mattina.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 90%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia indicano una giornata di Martedì caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 23°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, mentre gli appassionati di meteorologia potranno osservare le variazioni di umidità e pressione atmosferica che caratterizzeranno la settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° Assenti 13.4 ENE max 29.1 Grecale 92 % 1022 hPa 5 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° Assenti 14.5 ENE max 30.5 Grecale 91 % 1022 hPa 8 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° Assenti 18 E max 34.8 Levante 73 % 1023 hPa 11 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 21.7 ESE max 30.7 Scirocco 58 % 1022 hPa 14 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° Assenti 21.3 E max 30.2 Levante 58 % 1021 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 16.1 E max 33.5 Levante 82 % 1021 hPa 20 nubi sparse +17.7° perc. +17.9° Assenti 15 E max 30.3 Levante 90 % 1021 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +18° Assenti 16.8 E max 33 Levante 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.