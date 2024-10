Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, portando a un incremento della temperatura fino a raggiungere i 23,4°C nel primo pomeriggio. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 42% e il 86% durante la giornata. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 9,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si alzeranno gradualmente, partendo da 17,2°C alle 07:00 fino a 23,1°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con una brezza leggera proveniente principalmente da sud e sud-ovest. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire leggermente nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle nuvole, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con picchi di 23,4°C a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a un clima gradevole, mentre l’umidità si manterrà attorno al 44%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C a fine giornata. Anche in questo frangente, i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Per domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +15.3° Assenti 5.9 NE max 5.4 Grecale 86 % 1017 hPa 4 poche nuvole +14.9° perc. +14.7° Assenti 5.7 ENE max 5.4 Grecale 86 % 1017 hPa 7 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 5 ENE max 5.9 Grecale 70 % 1017 hPa 10 cielo coperto +22.2° perc. +21.7° Assenti 4.9 S max 4.6 Ostro 44 % 1018 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +22.8° Assenti 8.2 SO max 7.4 Libeccio 44 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 5.7 S max 9.6 Ostro 57 % 1017 hPa 19 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 6.4 E max 6.9 Levante 68 % 1018 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 6.6 E max 7.3 Levante 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:47

