Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Carbonia di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata che si presenterà piuttosto umido e piovoso, per poi evolversi verso condizioni più stabili nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge intermittenti nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco atteso intorno ai 22,3°C nel tardo mattino.

Nella notte, Carbonia sperimenterà pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 81%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 11,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con un accumulo di circa 1,07 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno, raggiungendo i 22,3°C intorno alle 11:00. Il vento si calmerà, con velocità che varieranno tra 2,4 km/h e 17,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest-Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a deteriorarsi nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’86%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19,8°C alle 15:00. Il vento riprenderà forza, con raffiche che potranno raggiungere i 16,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase, ma la probabilità di pioggia aumenterà nel corso della sera.

La sera porterà con sé un ritorno della pioggia, con condizioni di cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 15,5°C. Le precipitazioni saranno di intensità leggera, con accumuli che potranno arrivare a 0,41 mm. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con velocità che potranno raggiungere i 11,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo durante la mattina di Venerdì, seguito da un ritorno di condizioni instabili nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, mentre le precipitazioni saranno più frequenti nel fine settimana. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 28 % 10 NO max 15.6 Maestrale 83 % 1019 hPa 4 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° prob. 13 % 5.1 NNO max 7.9 Maestrale 83 % 1018 hPa 7 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° prob. 2 % 2.4 NNO max 6.6 Maestrale 78 % 1019 hPa 10 cielo sereno +22.1° perc. +21.9° prob. 3 % 14.2 ONO max 14.1 Maestrale 60 % 1018 hPa 13 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° prob. 8 % 14.8 NO max 13.1 Maestrale 56 % 1017 hPa 16 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 3 % 14.1 NO max 18 Maestrale 65 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +17.3° perc. +17.1° 0.5 mm 15.8 ONO max 25.3 Maestrale 77 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15° perc. +14.7° prob. 72 % 9.2 NO max 12.3 Maestrale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:38

