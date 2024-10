Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni atmosferiche, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21°C durante il giorno. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino sarà seguita da schiarite nel pomeriggio, mentre la notte si presenterà serena.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 5% di nuvole. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,7 km/h, proveniente da Nord Ovest, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 17,3°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%. La velocità del vento sarà di circa 16,7 km/h, sempre da Ovest-Nord Ovest, con una umidità che raggiungerà l’80%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,19 mm a 0,31 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno notevolmente. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e a un cielo prevalentemente sereno. Le temperature saliranno fino a 21°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 47%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 21,9 km/h, mentre le probabilità di pioggia diventeranno minime, con valori inferiori al 6%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un 0% di nuvole. La velocità del vento continuerà a essere moderata, intorno ai 13,9 km/h, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia indicano un Venerdì 4 Ottobre che inizierà con pioggia leggera, ma che si trasformerà in una giornata serena e gradevole. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori piacevoli e un clima generalmente asciutto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 17.6 ONO max 32.7 Maestrale 65 % 1010 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 19.5 NO max 34.5 Maestrale 62 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +17.3° perc. +17.2° 0.31 mm 16.7 ONO max 29.8 Maestrale 80 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +19.2° perc. +18.9° 0.22 mm 18.3 ONO max 26.2 Maestrale 68 % 1013 hPa 13 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 11 % 21.9 ONO max 28.4 Maestrale 54 % 1012 hPa 16 poche nuvole +19.2° perc. +18.7° prob. 2 % 19.2 NO max 26.3 Maestrale 57 % 1012 hPa 19 cielo sereno +16.2° perc. +15.6° Assenti 13.9 NO max 21.8 Maestrale 68 % 1014 hPa 22 cielo sereno +15.9° perc. +15.5° Assenti 14.6 NO max 23.5 Maestrale 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:59

