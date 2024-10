Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Cascina indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si presenteranno soprattutto nelle prime ore della mattina. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando intorno ai 21°C durante il giorno, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 31,9 km/h nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. La mattina inizierà con piogge leggere, che si intensificheranno fino a raggiungere il picco di 100% di copertura nuvolosa. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 19,4°C entro le 10:00. Il vento, prevalentemente da sud-ovest, si manterrà su valori di 6 km/h.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio a nubi sparse e un calo della probabilità di pioggia. La temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 20°C, mentre il vento diventerà più forte, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. Questo vento fresco contribuirà a un abbassamento della sensazione termica.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si manterranno sui 17,8°C. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia, soprattutto nelle ore notturne, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 20%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1005 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cascina indicano un Giovedì variabile, con piogge al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento delle condizioni di bel tempo, con temperature in lieve aumento e minori probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +16.2° prob. 24 % 5.3 E max 9.8 Levante 93 % 1005 hPa 4 poche nuvole +16.1° perc. +16.2° prob. 36 % 6.4 E max 10.5 Levante 93 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.43 mm 2.2 S max 11.2 Ostro 92 % 1002 hPa 10 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.65 mm 6 SO max 12.5 Libeccio 86 % 1002 hPa 13 pioggia leggera +20.9° perc. +20.9° 0.19 mm 31.9 OSO max 54.3 Libeccio 72 % 1002 hPa 16 poche nuvole +18.2° perc. +18° prob. 44 % 24.6 O max 46.8 Ponente 73 % 1003 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° prob. 16 % 28 OSO max 50.1 Libeccio 75 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.12 mm 23.7 OSO max 45 Libeccio 78 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:37

