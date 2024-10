Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cascina di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C e 14°C, mentre il vento sarà leggero, proveniente da est-nord-est.

Durante la mattina, il meteo continuerà a migliorare, con un cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a un cielo sereno o poco nuvoloso. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con temperature che si manterranno tra i 17°C e i 19°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse. Il vento sarà leggero, con intensità che non supererà i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una piacevole visione notturna. Il vento continuerà a essere debole, contribuendo a una sensazione di calma e tranquillità. L’umidità si attesterà intorno all’81%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità e bel tempo. Domenica si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero salire leggermente. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. In generale, si prospetta un inizio di settimana all’insegna della serenità e del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 14 % 7.5 ENE max 13.4 Grecale 79 % 1011 hPa 4 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 12 % 8.2 ENE max 14.5 Grecale 79 % 1012 hPa 7 nubi sparse +14.3° perc. +13.7° prob. 1 % 8 ENE max 15 Grecale 76 % 1013 hPa 10 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 10.3 ENE max 12.9 Grecale 57 % 1013 hPa 13 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° prob. 19 % 5.1 ENE max 8.2 Grecale 52 % 1012 hPa 16 poche nuvole +17.3° perc. +16.8° prob. 11 % 3.7 NNO max 6.3 Maestrale 68 % 1012 hPa 19 cielo sereno +13.4° perc. +12.9° Assenti 1.5 NNE max 2.6 Grecale 79 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.1° perc. +11.5° Assenti 4.4 ENE max 4.4 Grecale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:46

