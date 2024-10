Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Cassano Magnago si troverà sotto l’influenza di condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge persistenti e temperature miti. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 11,8°C, con piogge leggere che continueranno a cadere, accompagnate da una copertura nuvolosa totale. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,4 km/h e 4,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge forti che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 12°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 95%. Il vento si farà più sostenuto, raggiungendo punte di 16,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno significativamente; si assisterà a una leggera attenuazione delle piogge, che passeranno da forti a moderate. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 12,8°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà totale e l’umidità continuerà a mantenersi alta.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento dell’intensità delle piogge, che diventeranno leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,4°C, con un vento che si manterrà moderato.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cassano Magnago indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteo. Mercoledì, si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle schiarite, mentre le temperature rimarranno stabili. Tuttavia, l’umidità potrebbe continuare a influenzare la percezione del freddo. Giovedì e venerdì, le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con un clima più asciutto e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.8° perc. +11.5° 0.3 mm 1.5 NNE max 2.6 Grecale 95 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +11.9° perc. +11.6° 0.63 mm 3.3 NE max 6.8 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +11.9° perc. +11.7° 3.05 mm 6.9 NE max 15.5 Grecale 98 % 1011 hPa 9 forte pioggia +12° perc. +11.9° 5.99 mm 5.7 N max 13.9 Tramontana 98 % 1009 hPa 12 forte pioggia +12.3° perc. +12.2° 8.19 mm 5 NNO max 12.7 Maestrale 99 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +12.8° perc. +12.7° 0.99 mm 7.2 NNE max 16.5 Grecale 97 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.88 mm 4.7 NNE max 10.6 Grecale 97 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +12.4° perc. +12.2° 0.18 mm 5.1 N max 12.9 Tramontana 96 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:46

