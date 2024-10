Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Sabato 5 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C durante la notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23,5°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e pioggia leggera che si protrarrà fino alla sera. Le temperature diminuiranno gradualmente, portandosi attorno ai 16°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 22,1 km/h.

Durante la notte, Cerignola si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si manterrà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si aggirerà attorno al 64%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con intensità di brezza.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a 22,8°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 2%, e l’umidità scenderà al 40%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, però, si verificherà un cambiamento. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di nubi sparse e pioggia leggera a partire dalle 13:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’80%. Le temperature scenderanno a 19,1°C e le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,62 mm entro le 18:00. L’umidità aumenterà, portandosi al 76%.

La sera si presenterà con condizioni di pioggia leggera e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,62 mm. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cerignola indicano un inizio di giornata sereno, ma un cambiamento significativo nel pomeriggio con l’arrivo di piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 7.7 SO max 12.9 Libeccio 65 % 1011 hPa 4 cielo sereno +14.7° perc. +14° Assenti 4.2 SO max 4.8 Libeccio 68 % 1012 hPa 7 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° prob. 5 % 6 ONO max 5.9 Maestrale 60 % 1012 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21.3° prob. 9 % 2.9 ONO max 6.8 Maestrale 45 % 1012 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22° prob. 13 % 16.1 NE max 12.1 Grecale 43 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +19.1° perc. +18.7° 0.41 mm 16.2 ENE max 18.6 Grecale 62 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +16.8° perc. +16.5° 1.23 mm 8 N max 16 Tramontana 77 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.22 mm 9 ONO max 14.9 Maestrale 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.