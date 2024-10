Previsioni Meteo Cerignola: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Cerignola si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa durante tutto il giorno, con picchi di umidità che raggiungeranno il 76%. La temperatura percepita varierà tra i 19,7°C e i 25,8°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da est e nord-est.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa si aggirerà attorno al 49%, con una leggera brezza proveniente da sud-est. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 96% intorno alle 07:00, con temperature che saliranno fino a 21,5°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 25,1°C. La situazione meteo non prevede precipitazioni, ma l’umidità si manterrà elevata, intorno al 62%. La brezza vivace, con raffiche fino a 20,1 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca nonostante le temperature relativamente alte.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi sui 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e il vento continuerà a soffiare da nord-est, con intensità che varierà tra i 4,2 km/h e i 7,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola indicano una giornata nuvolosa e temperata, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 25°C. Gli amanti del clima fresco troveranno soddisfazione in queste temperature, mentre le nuvole potrebbero limitare le opportunità di sole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.5° perc. +17.2° Assenti 0.4 SE max 1.9 Scirocco 75 % 1020 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 3 S max 3.3 Ostro 76 % 1020 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 1.2 SSO max 2.7 Libeccio 64 % 1021 hPa 10 nubi sparse +24.9° perc. +24.6° Assenti 6.5 ENE max 7.4 Grecale 45 % 1020 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +25° Assenti 14.9 NE max 10.9 Grecale 48 % 1019 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 13.5 ENE max 21 Grecale 68 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 6 NE max 11.3 Grecale 76 % 1020 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 3.4 ONO max 5.7 Maestrale 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:09

