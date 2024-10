Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cesenatico per Domenica 27 Ottobre si presenteranno con una predominanza di nubi sparse durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,2°C al mattino e raggiungendo un massimo di 20,1°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. I venti saranno leggeri, prevalentemente da ovest, con intensità che non supereranno i 7 km/h.

Nella notte, Cesenatico avrà un cielo inizialmente con nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con una umidità elevata che si manterrà attorno al 91%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1021 hPa. Con il passare delle ore, il cielo diventerà coperto, ma non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore centrali, con temperature che varieranno da 16,2°C a 19,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 96% e la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88-91%.

Nel pomeriggio, il tempo inizierà a migliorare leggermente, con un ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19-20°C, rendendo la giornata piuttosto gradevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà attorno all’80-84%. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17-18°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nubi sparse e l’umidità continuerà a essere elevata. La pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo i 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali variazioni nel meteo che potrebbero influenzare le condizioni atmosferiche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +17.3° prob. 17 % 6.5 O max 6.9 Ponente 91 % 1022 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.8° Assenti 6.9 O max 7.6 Ponente 91 % 1021 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +16.3° Assenti 8 O max 8.6 Ponente 92 % 1022 hPa 9 nubi sparse +18.4° perc. +18.6° Assenti 6.3 ONO max 7.1 Maestrale 85 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +20.2° Assenti 4.9 NNE max 4 Grecale 79 % 1023 hPa 15 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° prob. 3 % 5.5 NE max 5.9 Grecale 84 % 1023 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +18.2° prob. 3 % 0.4 ESE max 2.4 Scirocco 89 % 1025 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +18° Assenti 4.8 OSO max 5 Libeccio 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:03

