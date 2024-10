Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,3°C. La situazione meteorologica si deteriorerà ulteriormente nelle prime ore del mattino, con piogge che si intensificheranno e una copertura nuvolosa totale.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno piogge moderate, con temperature che scenderanno fino a 14,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18 km/h da direzione Est-Sud-Est, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile, accumulando circa 3,68 mm di pioggia entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, e le piogge moderate persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,3°C. Il vento si farà sentire con raffiche fino a 32,6 km/h, contribuendo a un ulteriore abbassamento della temperatura percepita. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 95%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo non mostreranno segni di miglioramento. Le piogge si attenueranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 13,4°C entro la notte. Il vento continuerà a soffiare con intensità, con raffiche che potranno superare i 50 km/h, creando una sensazione di freddo accentuata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni non promettono miglioramenti significativi. Si prevede che il maltempo persista, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi prepararsi a condizioni meteorologiche avverse, mentre chi cerca di godere di un po’ di sole dovrà attendere un miglioramento che, al momento, appare lontano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° prob. 56 % 7.6 O max 12.7 Ponente 78 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.81 mm 4.9 SSE max 7 Scirocco 89 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +16° perc. +16° 2.36 mm 11.2 ESE max 13.6 Scirocco 90 % 1005 hPa 9 pioggia moderata +14.7° perc. +14.6° 2.65 mm 9.1 SE max 14.8 Scirocco 92 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +16.4° perc. +16.5° 2 mm 15.3 ESE max 23.8 Scirocco 93 % 1002 hPa 15 pioggia moderata +17.3° perc. +17.5° 1.97 mm 23.3 SE max 32.6 Scirocco 95 % 999 hPa 18 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.54 mm 16.5 OSO max 24.2 Libeccio 90 % 999 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.5° prob. 76 % 32.9 O max 45 Ponente 87 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:42

