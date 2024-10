Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Chieti si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio più mite, ma con l’arrivo di piogge nel tardo pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno tra i 16,4°C e i 24,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore serali, quando si registreranno anche precipitazioni.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 16°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 15,9°C, e il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21,8°C entro le 9:00. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità comprese tra i 1,5 km/h e i 9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 54% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24,7°C intorno alle 12:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. La copertura nuvolosa si presenterà in forma di nubi sparse, con una probabilità di pioggia che aumenterà progressivamente. A partire dalle 18:00, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge moderate che porteranno a una diminuzione della temperatura, che scenderà a 19,7°C entro le 19:00.

La sera sarà caratterizzata da cielo coperto e pioggia moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli di circa 2,45 mm di pioggia attesi tra le 20:00 e le 21:00. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 80%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° Assenti 5.3 SO max 5 Libeccio 70 % 1016 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° Assenti 3.9 SSO max 3.9 Libeccio 70 % 1015 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 4.2 SO max 4.2 Libeccio 71 % 1015 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 4.8 ESE max 7.9 Scirocco 54 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 8.9 E max 16.4 Levante 50 % 1010 hPa 15 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° prob. 6 % 6.5 SO max 17.6 Libeccio 52 % 1008 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° prob. 19 % 10.8 SSO max 14.2 Libeccio 65 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +17.7° perc. +17.6° 1.88 mm 13 OSO max 20.5 Libeccio 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:28

