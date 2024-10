Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Colle di Val d’Elsa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre si prevede un graduale miglioramento verso la sera. Le temperature percepite varieranno, ma si attesteranno intorno ai 21°C nel pomeriggio, con un calo previsto nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 16°C. L’umidità sarà alta, intorno al 75%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa. Durante le prime ore della mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 21,9°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa sarà massima, raggiungendo il 100%. L’umidità aumenterà, portandosi attorno all’82% nel tardo pomeriggio. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Con l’arrivo della sera, le nuvole cominceranno a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, ma le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Colle di Val d’Elsa indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Martedì e mercoledì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 22°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate più soleggiate e gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 3.9 SSE max 3.9 Scirocco 74 % 1020 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 2.8 SE max 2.9 Scirocco 74 % 1019 hPa 7 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° Assenti 4.3 SE max 5.5 Scirocco 74 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 2.6 SO max 5.4 Libeccio 63 % 1020 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 7.5 NO max 9.8 Maestrale 60 % 1019 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 5.4 NNO max 6.1 Maestrale 75 % 1018 hPa 19 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 2.1 NNO max 2.3 Maestrale 87 % 1019 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 2.2 NNE max 2.7 Grecale 89 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:29

