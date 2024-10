Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Dalmine di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio all’insegna della pioggia leggera e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera flessione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si prevede un graduale diradamento delle nubi verso la sera.

Nella notte, Dalmine sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno a 14,2°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4 e 6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,44 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno da 14,4°C a 15,8°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà completamente assente. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 2,9 km/h e 5,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 87-90%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1026 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: la pioggia leggera tornerà a farsi sentire intorno alle 14:00, ma successivamente il cielo si presenterà coperto fino alle 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 88-92%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori di 1027 hPa.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse e successivamente a poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 13,9°C entro la notte. Il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a condizioni più serene verso la sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di qualche raggio di sole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.17 mm 4.9 N max 5.3 Tramontana 91 % 1021 hPa 3 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.14 mm 6 NNO max 6.3 Maestrale 91 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° prob. 66 % 5.8 NO max 8.2 Maestrale 90 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 22 % 2.9 SE max 4.6 Scirocco 87 % 1025 hPa 12 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 21 % 4.6 ENE max 5.7 Grecale 89 % 1026 hPa 15 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 15 % 6 N max 7.2 Tramontana 91 % 1026 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 4 % 4.5 NNO max 4.8 Maestrale 88 % 1027 hPa 21 poche nuvole +14.2° perc. +14° Assenti 4.4 NNE max 4 Grecale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.