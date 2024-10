Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Foggia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che varierà durante il giorno, con un picco di nuvole nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 30°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 18°C durante la notte. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. L’umidità sarà elevata, attorno al 75%, e i venti soffieranno da Sud Est a una velocità di circa 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’86%, e i venti continueranno a soffiare da Sud – Sud Est, con intensità che varierà tra 9 e 12 km/h. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 33%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 30°C, mentre i venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 24 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 99%, ma non si prevedono piogge. L’umidità rimarrà attorno al 31%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 86%. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno arrivare fino a 34 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 52%.

In conclusione, le previsioni meteo per Foggia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento, che potrebbero influenzare le condizioni atmosferiche. Domani si assisterà a un leggero calo delle temperature, mentre dopodomani si prevede un ritorno a condizioni più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 6.7 SE max 9.9 Scirocco 73 % 1016 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 7.9 SE max 13 Scirocco 67 % 1015 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° Assenti 10.5 SE max 15.2 Scirocco 54 % 1016 hPa 10 nubi sparse +27° perc. +26.6° Assenti 10.9 SE max 18.9 Scirocco 36 % 1014 hPa 13 cielo coperto +30° perc. +28.8° Assenti 12.5 SSO max 24.3 Libeccio 31 % 1012 hPa 16 nubi sparse +27° perc. +26.8° Assenti 15 SSO max 26.3 Libeccio 37 % 1011 hPa 19 nubi sparse +23.5° perc. +23.2° Assenti 11 SE max 20.4 Scirocco 51 % 1010 hPa 22 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° prob. 36 % 34.4 SO max 66 Libeccio 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:23

