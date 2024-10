Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno tra i 17,1°C e i 23,9°C. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto e pioggia leggera, mentre nella mattina il sole farà capolino, portando a un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nel pomeriggio e nella sera, il cielo rimarrà sereno, con una leggera diminuzione delle temperature.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 21,8°C e una leggera pioggia prevista fino all’1:00, quando la temperatura salirà a 22,4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15,2 km/h da sud-sud ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 34,5 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 69%. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto fino alle 04:00, quando la temperatura scenderà a 19,2°C e il vento si intensificherà, raggiungendo i 19,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà e si passerà a nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C. La situazione migliorerà ulteriormente, con il sole che dominerà la scena dalle 07:00 in poi, portando le temperature a 21°C alle 08:00 e a 22,5°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 27,4 km/h e i 31,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,9°C alle 12:00, mantenendosi stabili intorno ai 23°C fino alle 15:00. Il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, garantendo una giornata soleggiata e gradevole. Anche la velocità del vento si manterrà costante, con valori attorno ai 28 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 18,1°C alle 21:00 e a 17,1°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un weekend all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.4° perc. +22.5° 0.14 mm 15.2 SSO max 34.5 Libeccio 69 % 1003 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° prob. 30 % 19.6 OSO max 40.7 Libeccio 64 % 1005 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.4° prob. 7 % 28.5 SO max 39.9 Libeccio 49 % 1007 hPa 10 cielo sereno +23.1° perc. +22.5° Assenti 27.4 OSO max 37.6 Libeccio 40 % 1008 hPa 13 cielo sereno +23.8° perc. +23.2° Assenti 27.9 OSO max 37.7 Libeccio 37 % 1008 hPa 16 cielo sereno +21.6° perc. +20.8° Assenti 23 OSO max 36.7 Libeccio 41 % 1008 hPa 19 poche nuvole +19° perc. +18.2° Assenti 20.1 SO max 40 Libeccio 50 % 1010 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +17° Assenti 14.5 OSO max 31.5 Libeccio 54 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:29

