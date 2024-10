Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai 17,6°C, in calo a 16,9°C. Il vento moderato soffierà da Nord Ovest a 2,2 km/h e l’umidità sarà alta, attorno all’83%. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature tra 17°C e 22,4°C e un’umidità in calo al 59%. Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature attorno ai 22°C e vento fino a 10 km/h. Sabato e Domenica, si prevede un cielo sereno al mattino, con temperature che raggiungeranno i 23,5°C e 21,3°C rispettivamente, senza precipitazioni significative. Le serate saranno tranquille, con temperature in calo e umidità in aumento.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C, con una leggera diminuzione fino a 16,9°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,2 km/h e 2,2 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno da 17°C a 22,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 59%. La probabilità di precipitazioni sarà assente, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si manterranno attorno ai 22°C. La velocità del vento raggiungerà i 10 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1023 hPa. Non si prevedono piogge, quindi il pomeriggio si presenterà favorevole per passeggiate o eventi all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo passerà a nubi sparse con temperature in calo fino a 17,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,1 km/h, con una leggera brezza. L’umidità aumenterà fino al 76%, ma non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa, garantendo una serata tranquilla.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,1 km/h, proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che saliranno fino a 23,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,2 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 50%. Non si prevedono piogge, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto con temperature che si manterranno attorno ai 21,3°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, raggiungendo i 13,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1021 hPa. Non si registreranno precipitazioni, quindi il pomeriggio sarà favorevole per eventi all’aperto.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a 17,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,1 km/h, con una leggera brezza. L’umidità aumenterà fino al 77%, ma non si prevedono piogge. La pressione atmosferica si attesterà a 1021 hPa, garantendo una serata tranquilla.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,5 km/h, proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 21,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 56%. Non si prevedono piogge, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a nubi sparse con temperature che si manterranno attorno ai 20,8°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, raggiungendo i 11,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1022 hPa. Non si registreranno precipitazioni, quindi il pomeriggio sarà favorevole per passeggiate o eventi all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature in calo fino a 17,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 3,8 km/h, con una leggera brezza. L’umidità aumenterà fino al 74%, ma non si prevederanno piogge. La pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente coperte, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saranno gradevoli, rendendo il periodo ideale per attività all’aperto, specialmente durante le ore diurne. Si consiglia di approfittare delle ore più calde per godere di passeggiate o eventi all’aperto, mentre le serate offriranno un clima tranquillo e fresco.

