Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, per poi evolvere in condizioni di cielo coperto nella mattina. Le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 16°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà inizialmente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 74% entro le 05:00. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà la notte, con velocità del vento che varierà tra i 4,5 km/h e i 5,6 km/h.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 16,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire leggermente nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, si assisterà a una parziale schiarita, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione verso le 17:00, quando si prevede un valore di 14,8°C. Anche in questo frangente, il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 12°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà intorno al 78%. Non si prevedono precipitazioni, e la situazione meteo si stabilizzerà senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Gallarate suggeriscono una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature miti e senza piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento verso la metà della settimana, quando il cielo potrebbe schiarirsi e le temperature aumentare leggermente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama meteo locale.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.3° perc. +9.4° Assenti 5.6 NNE max 8.7 Grecale 80 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10° perc. +9.2° Assenti 4.9 NNE max 9.5 Grecale 80 % 1014 hPa 6 nubi sparse +10.5° perc. +9.6° Assenti 4.5 NNE max 7.5 Grecale 74 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.1° perc. +12.2° Assenti 0.8 SSE max 1.9 Scirocco 66 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° Assenti 2.7 S max 3.7 Ostro 57 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +15.5° Assenti 4.3 SSO max 5.2 Libeccio 58 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 2.2 OSO max 4.7 Libeccio 72 % 1014 hPa 21 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 3.3 NNO max 3.9 Maestrale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.