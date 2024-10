Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Gravina di Catania si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e gradevoli. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. La mattina vedrà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,8°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 20,4°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La sera offrirà cieli sereni e temperature in calo, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura di 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 14%, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 4,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli. Alle 08:00, la temperatura salirà a 19,1°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà bassa, attorno al 13%. Il vento sarà debole, proveniente da Sud Ovest a 1,2 km/h, e l’umidità scenderà al 54%. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà il picco di 21,8°C, con nubi sparse che copriranno il 26% del cielo.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da 21,4°C a 20,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17°C. Il vento sarà molto debole, e l’umidità si attesterà intorno al 65%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali, intorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Si prevede che il clima rimanga stabile anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.2 O max 4.2 Ponente 69 % 1024 hPa 5 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 2.3 N max 4.1 Tramontana 62 % 1024 hPa 8 poche nuvole +19.1° perc. +18.5° Assenti 1.2 SO max 2.5 Libeccio 54 % 1025 hPa 11 poche nuvole +21.5° perc. +21° Assenti 4.3 S max 4.2 Ostro 48 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° Assenti 6.7 SE max 6 Scirocco 49 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 3.6 E max 7.1 Levante 62 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 0.8 ONO max 1.7 Maestrale 65 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 3.9 ONO max 4 Maestrale 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:01

