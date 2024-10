Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre a Gravina di Catania si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort ottimale per le attività all’aperto. La presenza di poche nuvole al mattino e nel pomeriggio non influenzerà significativamente le condizioni generali, mentre la sera si assisterà a un calo delle temperature, mantenendo comunque un clima mite.

Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 58%, garantendo un’atmosfera piacevole. Con l’assenza di precipitazioni, la notte si presenterà tranquilla e ideale per riposare.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da est-sud-est contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi intorno al 40%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una leggera presenza di nuvole. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, e il vento sarà quasi assente, creando un’atmosfera calma e rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima mite e sereno, rendendo la settimana particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 3.2 NO max 4 Maestrale 59 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 2.8 N max 3.9 Tramontana 57 % 1018 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 3.1 E max 6.2 Levante 48 % 1020 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.5° Assenti 7.1 ESE max 7 Scirocco 41 % 1020 hPa 13 poche nuvole +24.5° perc. +24.1° Assenti 8.7 ESE max 8.6 Scirocco 41 % 1018 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 7 ESE max 10.4 Scirocco 53 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 1.5 SO max 3.4 Libeccio 61 % 1019 hPa 22 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 0.8 O max 2.9 Ponente 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.