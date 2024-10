Previsioni Meteo Isernia: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isernia di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. Nella notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,1°C. Con l’avanzare della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa e temperature in aumento.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3,5 km/h e i 8 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di calore percepita leggermente superiore rispetto ai valori reali.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 21,2°C delle ore centrali della giornata fino a 16,5°C nel tardo pomeriggio. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 77%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, sfiorando il 93%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isernia nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. È consigliabile prepararsi a giornate nuvolose e fresche, con possibilità di brevi schiarite, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.9° perc. +12.4° Assenti 6.9 NNE max 6.9 Grecale 82 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.7° perc. +12.3° Assenti 8 NNE max 7.7 Grecale 87 % 1025 hPa 7 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° Assenti 6.8 NE max 8.6 Grecale 87 % 1026 hPa 10 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 4.8 ENE max 4.5 Grecale 61 % 1025 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 3.5 SE max 4 Scirocco 52 % 1024 hPa 16 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 3.5 ENE max 4 Grecale 77 % 1024 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 7.3 NE max 7.3 Grecale 91 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +13.3° Assenti 6.4 NNE max 6.4 Grecale 93 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:59

