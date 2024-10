Previsioni Meteo Isernia: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isernia di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 93% di nuvolosità. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, il clima si presenterà con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, attorno ai 7-8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65-71%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 16°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 41-58%, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel tardo pomeriggio, ma senza precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

La sera porterà un incremento della nuvolosità, con cielo coperto e possibilità di pioggia leggera, specialmente intorno alle ore 19:00, quando si registreranno 0.13 mm di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con un’umidità che raggiungerà il 88%. I venti continueranno a essere deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isernia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento per il weekend. Le temperature si manterranno su valori miti, ma è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge, soprattutto nella serata di Venerdì. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 2.6 NO max 3.1 Maestrale 88 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +14° Assenti 3.3 N max 4.2 Tramontana 85 % 1024 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 1.8 NE max 2.8 Grecale 76 % 1024 hPa 10 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 6.4 SSO max 5.6 Libeccio 65 % 1024 hPa 13 nubi sparse +21° perc. +20.8° prob. 29 % 7.7 SSO max 7.3 Libeccio 65 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 38 % 3.5 SO max 3.5 Libeccio 84 % 1022 hPa 19 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.13 mm 2.2 NNO max 3.2 Maestrale 88 % 1023 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 16 % 2.2 ONO max 3.2 Maestrale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:03

