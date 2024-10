Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla notte. Durante la mattinata, si assisterà a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà quasi completamente sereno. La serata porterà con sé un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, e il vento soffierà da sud con una velocità di circa 4,4 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si manterrà elevata, raggiungendo il 99% alle 02:00, senza però portare a fenomeni di pioggia.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da una copertura nuvolosa del 85% a una situazione di nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo i 22,6°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, intorno ai 6-8 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 23,2°C alle 13:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che varierà tra i 9 e i 13 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 50-56%, rendendo la giornata gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18,8°C alle 20:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e condizioni di cielo variabile. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 23°C, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 4.1 S max 5.8 Ostro 79 % 1015 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° Assenti 4.3 S max 4.8 Ostro 78 % 1015 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 6 S max 7.2 Ostro 68 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 3.7 SE max 5.5 Scirocco 52 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +22.8° Assenti 8.2 E max 9.6 Levante 50 % 1017 hPa 16 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 13.5 E max 15.7 Levante 65 % 1017 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° Assenti 12.6 ESE max 18.2 Scirocco 78 % 1018 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 11.8 E max 17.4 Levante 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.