Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento. La velocità del vento si manterrà moderata, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 87% e una temperatura di 21,1°C. La velocità del vento raggiungerà i 27,1 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 56,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle 02:00, con temperature in lieve calo.

Dalla mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a cieli sereni. La temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 24,4°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 22,9 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 49% alle 09:00. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 26,7°C, con un cielo parzialmente nuvoloso.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere piacevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 26°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità comprese tra i 10 e i 18 km/h. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo sereno alternati a nubi sparse. L’umidità si attesterà attorno al 35-49%, garantendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura che aumenterà fino al 76%. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 9 km/h, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Manfredonia mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. La situazione meteorologica si prospetta favorevole anche per il giorno successivo, con un ulteriore aumento delle temperature e cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° prob. 6 % 25.5 SO max 48.1 Libeccio 64 % 1010 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 14.7 SO max 36 Libeccio 76 % 1010 hPa 7 cielo sereno +21.5° perc. +21.4° Assenti 20.4 SO max 39 Libeccio 67 % 1011 hPa 10 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 21.6 OSO max 26.8 Libeccio 42 % 1011 hPa 13 cielo sereno +26.8° perc. +26.5° Assenti 18.4 OSO max 21.8 Libeccio 35 % 1010 hPa 16 nubi sparse +23.9° perc. +23.7° Assenti 12.9 SO max 23.6 Libeccio 49 % 1009 hPa 19 poche nuvole +20.8° perc. +20.7° Assenti 9 SO max 15.4 Libeccio 69 % 1010 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° Assenti 14.1 SO max 26.1 Libeccio 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:20

