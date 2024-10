Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto nel pomeriggio e in serata. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando attorno all’81%, e il vento soffierà da est con intensità variabile.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 18,4°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa al pomeriggio, quando si registrerà un’alta percentuale di nuvolosità, fino al 96%. Le temperature, che inizialmente si manterranno attorno ai 22°C nella mattina, cominceranno a scendere nel pomeriggio, arrivando a circa 19,1°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6 km/h.

Durante la sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, e il vento continuerà a soffiare da est, con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta nonostante la copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima autunnale, con possibilità di cieli coperti e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto, ma con un occhio attento alle eventuali variazioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 3.1 E max 4.2 Levante 79 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 5.3 E max 6.4 Levante 78 % 1023 hPa 7 poche nuvole +19.4° perc. +19.3° Assenti 4 ESE max 6 Scirocco 73 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +21.9° Assenti 6.7 E max 7.7 Levante 64 % 1023 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 9.2 E max 10.7 Levante 65 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 7.1 E max 10.5 Levante 76 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 8.1 E max 12.5 Levante 73 % 1022 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 5.3 E max 6.8 Levante 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:55

