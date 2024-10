Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Matera si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 15,5°C della notte e i 23,3°C nel corso della mattina. La presenza di nuvole sarà costante, con picchi di copertura che raggiungeranno il 100% nelle ore serali. I venti, provenienti principalmente da Sud-Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 36,6 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, Matera vivrà un clima mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con cielo coperto al 100%. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8-10 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra l’83% e il 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le 08:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100% fino a metà giornata. I venti si intensificheranno, con velocità che supereranno i 20 km/h, portando a un aumento della sensazione di freschezza. L’umidità, purtroppo, continuerà a mantenersi alta, intorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno attorno ai 21-23°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con picchi di 94%. I venti, provenienti sempre da Sud-Est, si faranno sentire con maggiore intensità, raggiungendo i 36,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 68%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. I venti si attenueranno leggermente, ma continueranno a soffiare con intensità moderata, intorno ai 20 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve miglioramento per il giorno successivo, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 8.1 SSE max 14.8 Scirocco 83 % 1018 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° Assenti 8.7 SSE max 17.8 Scirocco 88 % 1017 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 11.9 SSE max 24 Scirocco 87 % 1017 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 24 SSE max 27.7 Scirocco 60 % 1017 hPa 12 cielo coperto +23.3° perc. +23° Assenti 26.4 SSE max 26.7 Scirocco 54 % 1015 hPa 15 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° Assenti 27.6 SSE max 33.2 Scirocco 68 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° Assenti 21.6 SE max 38.4 Scirocco 84 % 1013 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +19° Assenti 17.8 SE max 30.5 Scirocco 85 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:19

